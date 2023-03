Dit weekend te zien: schouwspel Maan, Venus en Mars plús Ceres die voor M100 langs trekt

door

Het belooft een mooi weekend te worden om leuke dingen aan de hemel te zien. Eerst is er op zaterdag een mooi schouwspel aan de hemel te zien als in het zuidwesten-westen twee planeten te zien zijn – de heldere planeet Venus (-3,5m) en de rode planeet Mars (+1,1m) – plus daartussen een smalle maansikkel. De maan staat dan iets onder de Pleiaden (a.k.a. Zevengesternte), de bekende sterrenhoop in het sterenbeeld Stier. De maan is voor ca. 20% verlicht. Met een verrekijker is linksboven van Venus, op een derde van de afstand Venus-maan, nog de planeet Uranus (+6,2m) te zien, een mooie bonus om te zien. Wat verder nog opvalt: in het zuidwesten zie je naast Mars ook Aldebaran (α Tau) en Betelgeuze (α Ori), die samen een mooie driehoek van oranjerode hemellichamen vormen.

Ceres playing as a supernova impostor in M100 Sunday the 26th at sunset. Sacramento is 3 hours behind EDT, but we can see it around 8pm PDT (11pm EDT).

(Image from Sky & Telescope) pic.twitter.com/6IWNcqg1NY — SVAS Organization (@svas_org) March 21, 2023

Dan de nacht van zondag op maandag, dan is er nog iets moois aan de hemel te zien: de dwergplaneet Ceres (+7,0m) trekt dan door het noordelijke gedeelte van het spiraalstelsel M100 (+9,3) in het sterrenbeeld Coma Berenices – “Ceres playing as a supernova impostor in M100“. Rond 5 uur ’s nachts (zomertijd!) staat Ceres 2 boogminuten ten noorden van de kern van M100. Dit alles te zien in een telescoop. Let wel: Ceres staat zo’n 240 miljoen km van ons vandaan, M100 55 miljoen lichtjaar. Zie de draad in de tweet hierboven voor meer info.

Bron: Sterrengids 2023.

