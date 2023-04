Scherpere foto van zwarte gat M87* gemaakt met dezelfde EHT-gegevens

door

Het lijkt op Photoshoppen of PixinSight’en wat ze recent gedaan hebben met de uit 2017 daterende gegevens van de Event Horizon Telecope (EHT). Met die telescoop werd gedurende enkele dagen in april 2017 het zwarte gat in het centrum van M87 gefotografeerd, het 6,5 miljard zonsmassa wegende zwarte gat M87* alias Powehi. De iconische foto van dat zwarte gat kennen we allemaal, die werd in april 2019 gepubliceerd – wij waren er bij – en stond vervolgens wereldwijd op alle voorpagina’s van de kranten en tijdschriften en blogs. We kennen inmiddels allemaal die foto, die wazige ronde oranje donut, waaraan enkele maanden terug nog een heuse planetariumfilm werd gewijd. Afijn, de gegevens van de EHT uit 2017 zijn recent door een team onder leiding van Lia Medeiros (Institute for Advanced Study) nog eens door een nieuw algoritme gehaald, genaamd PRIMO, dat staat voor principal-component interferometric modeling. De uitkomst is een scherpere foto van M87*, eentje die de maximale resolutie haalt uit de beschikbare gegevens.

We zien dat in de nieuwe foto de breedte van de ring twee keer zo smal is, hetgeen een krachtiger manier is om de waarnemingen en de theoretische modellen met elkaar te vergelijken. Met de nieuwe foto hoopt men een nog betere schatting te kunnen maken van de massa van het zwarte gat M87*. Men wil PRIMO ook gaan toepassen op de gegevens die met EHT zijn verzameld van Sgr A*, het zwarte gat in het centrum van het Melkwegstelsel.

Meer informatie vind je in het vakartikel van Lia Medeiros et al, The Image of the M87 Black Hole Reconstructed with PRIMO, Astrophysical Journal Letters (3 february 2023).

Bron: Phys.org.

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...