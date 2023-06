Fosfor – een bouwsteen van leven – ontdekt op Saturnus’ maan Enceladus

door

Een team van onderzoekers van Southwest Research Institute heeft ontdekt dat de vloeibare ondergrondse oceaan van de maan Enceladus van Saturnus fosfor bevat en wel in de vorm van fosfaten. Christopher Glein en zijn team bestudeerden de gegevens van NASA’s Cassini missie, de ruimteverkenner die gedurende een periode van 13 jaar van dichtbij Saturnus en zijn manen heeft waargenomen. Enceladus heeft een ijskorst en daaronder bevindt zich een vloeibare oceaan, een alkalische oceaan van soda (zie de illustratie hieronder). Cassini heeft regelmatig gezien dat er bij scheuren in die ijskorst materiaal naar buiten wordt gestoten, net zoals bij de aardse geisers. Onderzoek van de gegevens verzameld met Cassini’s Cosmic Dust Analyzer laat zien dat er in die pluimen ook natrium fosfaat (Na+ en PO3-4) zit, hetgeen er op wijst dat zich in de oceaan fosfor bevindt in de vorm van fosfaten. Fosfor is een essentieel onderdeel voor het ontstaan van leven. RNA en DNA zijn afdhankelijk van fosfor. De gemeten hoeveelheden fosfaten in de pluim op Enceladus zijn wel honderd keer groter dan wat men in de aardse oceanen aantreft. In 2020 had Glein’s team al op basis van geochemische modellen voorspelt dat er fosfor zou zijn in Enceladus’ oceaan, maar nu is die voorspelling ook daadwerkelijk bevestigd.

Phosphorus has been detected on Saturn’s icy moon Enceladus. This means that all six of the elements considered essential for life (CHNOPS) have now been found there. The other five were detected several years ago https://t.co/GrOhnL005j pic.twitter.com/OoVfULfWHz — Paul Rincon (@rincon_p) June 14, 2023

Meer informatie vind je in het vakartikel van Frank Postberg, Detection of phosphates originating from Enceladus’s ocean, Nature (2023). Bron: Phys.org.

