‘Lachende kat’-nevel vastgelegd op nieuwe ESO-opname

Deze oranje en rode wolk, die deel uitmaakt van de nevel Sh2-284, is hier uiterst gedetailleerd in beeld gebracht met behulp van gegevens van de VLT Survey Telescope van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO). In deze nevel wemelt het van de jonge sterren, doordat gas en stof in de nevel samenklonteren tot nieuwe ‘zonnen’. Als je de wolk in zijn geheel bekijkt, herken je daarin misschien de kop van een kat, die ons vanuit de hemel toegrijnst.

De stellaire kraamkamer Sh2-284 is een uitgestrekt gebied van stof en gas, en het helderste deel ervan, zichtbaar op deze foto, is ongeveer 150 lichtjaar (meer dan 1400 biljoen kilometer) groot. Hij bevindt zich op ongeveer 15.000 lichtjaar van de aarde in het sterrenbeeld Monoceros (Eenhoorn).

In het centrum van het helderste deel van de nevel – precies onder de ‘neus’ van de kat – bevindt zich een verzameling jonge sterren die bekendstaat als Dolidze 25 en die intense straling en sterrenwinden produceert. De straling is krachtig genoeg om het waterstofgas in de wolk te ioniseren, waardoor de heldere oranje en rode kleuren ontstaan. Wolken als deze bevatten het bouwmateriaal voor nieuwe sterren.

De winden van de centrale sterrenhoop duwen het gas en stof in de nevel weg, waardoor het centrum wordt uitgehold. Als deze winden op dichtere opeenhopingen van materie stuiten, bieden deze meer weerstand, wat tot gevolg heeft dat omliggende gebieden als eerste wegslijten. Hierdoor zijn langs de randen van Sh2-284 diverse ‘zuilen’ ontstaan die in de richting van het centrum van de nevel wijzen, zoals de pilaar rechts op de foto. De pilaren lijken misschien klein, maar in werkelijkheid zijn ze enkele lichtjaren breed en bevatten ze enorme hoeveelheden gas en stof waaruit nieuwe sterren ontstaan.

Deze afbeelding is gemaakt met gegevens van de VLT Survey Telescope (VST), die eigendom is van het National Institute for Astrophysics (INAF) in Italië en is ondergebracht bij de ESO-sterrenwacht op Paranal in Chili. De VST wordt gebruikt om de zuidelijke hemel in zichtbaar licht in kaart te brengen. Hij is uitgerust met een 256-miljoen-pixel camera die speciaal is ontworpen om grote stukken hemel vast te leggen. Deze afbeelding maakt deel uit van de VST Photometric Hα Survey of the Southern Galactic Plane and Bulge (VPHAS+), die zo’n 500 miljoen objecten in ons eigen sterrenstelsel heeft bestudeerd en ons helpt om de geboorte, het leven en de uiteindelijke dood van sterren in onze Melkweg beter te begrijpen.

Bron: ESO.

