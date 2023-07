Doppler en Salzburg

door

Ik ben al de hele week samen met mijn vrouw in Oostenrijk en de komende week/weken zal ik daar nog wel blijven. Gisteren en vandaag waren we in Salzburg, de stad die vooral bekend is als de geboorteplaats van Wolfgang Amadeus Mozart. Maar waar Salzburg minder bekend om is dat is dat in zo’n beetje dezelfde straat als waar Mozart gewoond heeft, bij de Makartplatz, Christian Andreas Doppler geboren is en wel op 29 november 1803 – nee, tijdgenoten waren het duidelijk niet. Doppler kennen we als degene die het effect ontdekt heeft, dat naar hem is genoemd, het welbekende Dopplereffect: hij stelde (in 1842 voor het eerst) dat de frequentie van een golf toeneemt als de waarnemer beweegt in de richting van de bron en afneemt als hij zich van de bron af beweegt. Het effect is voor de sterrenkunde van groot belang, maar ook voor andere toepassingen, zoals voor het verkeer, de geneeskunde en in de krijgskunde.

Er was helaas geen toegang tot het geboortehuis, anders had ik dat zeker bezocht. We zijn wel in het woonhuis van Mozart geweest, een beetje geschiedenis en muziek snuiven in Salzburg. Morgen vertrekken we hier weer en gaan we voor een dag of vijf naar Graz.

