Astroblogger Jan Brandt in de Bath Astronomers Newsletter June 2023

We hebben op de Astroblogs al jaren een nieuwsbrief, die door velen wekelijks versmaad wordt, maar in het Engelse Bath, de oude stad in het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk waar het Herschel Museum haar vaste plek heeft, hebben ze een sterrenkundevereniging die óók periodiek een nieuwsbrief uitbrengt. Eén van de redacteuren daarvan is Jonathan Hall, die collega-Astroblogger Jan Brandt en ik al vele jaren kennen en die één van de vaste medewerkers van dat museum is – juli vorig jaar was ik met hem in dat museum. Jan werd afgelopen dinsdag 62 jaren – hiep hiep hoera – en als een soort van verjaardagskado heeft Hall hem enkele keren genoemd in de laatste Bath Astronomers (BA) Newsletter, editie juni 2023. Hieronder is die nieuwsbrief als PDF integraal te lezen – dubbelklikken om ‘m te verbatheriseren. Jan wordt er twee keer in genoemd, één keer in verband met een ‘Fullerscope’, een Brits soort spiegelkijker waarvan ooit een 8 inch versie bij Jan belandde (Jan heeft een voorliefde voor spiegeltelescopen en dan in het bijzonder Britse versies ervan), en één keer in verband met een bezoek dat Hall en Jan brachten aan de eerbiedwaardige Sir Patrick Moore in 2008, waar Jan zelf eerder al over rapporteerde. Afijn, lees hier zelf die nieuwsbrief van de BA:

