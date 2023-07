Dark Energy Camera legt een ongelijke strijd vast, die zal leiden tot een botsing

door

Het spiraalsterrenstelsel NGC 1532, dat ook wel bekend staat als Haley’s Kroon (Engels: Haley’s Coronet), is verwikkeld in een ongelijke strijd. Het is namelijk in een gravitationele interactie bezezig met NGC 1531, een klein naburig dwergstelsel. Duidelijk is dat het grote NGC 1532 bezig is het veel kleinere NGC 1531 op te slorpen en dat er in de verre toekomst een botsing zal plaatsvinden. Het prachtige tafereel hierboven is vastgelegd met de Dark Energy Camera (DEC), verbonden aan de Víctor M. Blanco 4-meter Telescoop van het Cerro Tololo Inter-American Observatorium in Chili. Haley’s Kroon staat 55 miljoen lichtjaar van ons vandaan en werd in 1826 ontdekt door James Dunlop (m.a.w. Edmund Haley, de ontdekker van dé naar hem genoemde komeet, kan ‘m niet ontdekt hebben). Het dwergstelsel NGC 1531 is weliswaar veel kleiner dan Haley’s Kroon, maar het zorgt er door z’n zwaartekrachtsinvloed wel voor dat één van de spiraalarmen van de grote broer verstoord is en die arm zie je boven het galactische vlak uitstijgen. Tussen de twee stelsels zie je ook pluimen van gas en stof, die het gevolg zijn van getijdewerking van de stelsels. In die pluimen ontstaan nieuwe sterren. Bron: NOIRLab.

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...