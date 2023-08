NASA heeft weer iets gehoord van de ruimtesonde Voyager 2

door

Na dagen van stilte heeft de NASA weer een signaal ontvangen van de ruimtesonde Voyager 2. Ongeveer twee weken geleden zonden NASA-technici een reeks commando’s naar Voyager 2 die er onbedoeld toe leidden dat deze zijn schotelantenne iets van de aarde af richtte – de antenne is 2% afwijkend van de juiste stand. Als gevolg daarvan was het contact met de ruimtesonde verbroken. Gelukkig kon NASA’s Deep Space Network (DSN) deze week weer een signaal ontvangen van de 46 jaar oude sonde, die inmiddels zo’n 19 miljard km van de aarde verwijderd is. Technici van het Jet Propulsion Laboratory in Californië proberen nu stand van de antenne weer zo te wijzigen dat deze recht op de aarde is gericht. Mocht dan niet lukken dan is er nog geen man overboord, maar dan moeten ze wel tot oktober wachten. Want dan is er een automatische reset van Voyager 2, die plaatsvind en dan zoekt de sonde zelf de aarde op. De Voyager 2 werd in 1977 gelanceerd, samen met z’n tweeling Voyager 1, met de bedoeling om de buitenste planeten van het zonnestelsel te onderzoeken. Signalen van de aarde doen er 18 uur over om de sonde te bereiken. Bron: Phys.org.

