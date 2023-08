Een simulatie van Aeolus’s verbranding in de aardse atmosfeer

door

Aeolus was een in 2018 gelanceerde weersatelliet van de ESA, genoemd naar Aeolus, een god uit de Griekse mythologie, de bewaarder van de winden. Aeolus’ missie, gericht op het in kaart brengen van de winden op aarde, was volgens planning drie jaar, maar het werd met twee jaar verlengd. Dit jaar kwam er een einde aan de missie en kwam de satelliet in een steeds lagere baan uit. Op vrijdag 28 juli vloog de satelliet de aardse atmosfeer binnen in de zuidelijke helft van de Atlantische Oceaan en ergens boven de Zuidpool viel de satelliet door de hitte en druk uiteen in fragmenten. Het was een gecontroleerde terugkeer, want technici van de ESA wisten Aeolus middels baancorrecties gedurende een week te sturen van een hoogte van 320 km naar 150 km boven het aardoppervlak en dat boven een veilig en onbewoond gebied (zie de afbeelding hieronder). Aeolus had nog een klein beetje brandstof over en daardoor waren deze correcties mogelijk.

Aeolus’ hoogte daalde vervolgens tot 80 km hoogte en toen brandde hij op. Het was voor het eerst dat de ESA een satelliet gecontroleerd terug liet keren en verbranden in de dampkring. De ESA heeft nu een video gemaakt met een simulatie van die terugkeer en daarvoor hebben ze het SCARAB hulpmiddel gebruikt – zie hieronder. Het geluid dat je bij de video hoort is gebaseerd op gegevens van de wind verzameld met Aeolus, welke ‘gesonificeerd is, en vervolgens gecomponeerd door Jamie Perera.

Bron: ESA.

