Ruslands Luna-25 maanlander met succes gelanceerd

Vannacht om 01.10 uur Nederlamndse tijd is vanaf de basis Vostochny cosmodrome in het oosten van Rusland, dicht bij de grens met China, de Luna-25 (of op z’n nederlands: de Loena-25) gelanceerd en wle met een Soyuz-2.1b raket en een Fregat-M bovenste trap. De laatste maanmissie (Luna-24) was in 1976, dus het is voor het eerst in 47 jaar dat Rusland weer een maanmissie onderneemt. Zonder brandstof weegt de lander 615 kg en aan boord zijn voor 30 kg wetenschappelijke instrumenten. Over vijf dagen zal de Luna-25 aankomen bij de maan. De lander zal ergens rond 21-23 augustus bij de zuidpool van de maan gaan landen, vlakbij de Boguslavsky krater. Rond dezelfde tijd zal ook de Indiase lander Chandrayaan-3, die al op 14 juli werd gelanceerd, ook op de maan landen, óók in het zuidpoolgebied van de maan.

Roscosmos reported that #Luna25 successfully separated from the Fregat upper stage and is on its way to the Moon: https://t.co/PLRwcrAKM9 pic.twitter.com/08xJX47cn3 — Katya Pavlushchenko (@katlinegrey) August 11, 2023

De Luna-25 lander moet op de maan informatie verzamelen over het maken van een zachte landing in het zuidpoolgebied van de maan. Dat gebied is mogelijk een geschikte plek voor de vestiging van een bemand ruimtestation, omdat er vermoedelijk voldoende ijs aanwezig is om water en zuurstof uit te halen. Hieronder videobeelden over de lander én van de lancering van de Luna-25.

Bron: NASA Spaceflight.

