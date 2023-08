Ook Belle II laat het zien: de lepton-universaliteit voldoet aan het standaardmodel

door

Recente metingen met de Belle II detector in Japan hebben bevestigd wat eind vorig jaar ook al door de LHCb detector van CERN in Zwitserland en Frankrijk werd gemeten: dat de zogeheten lepton-universaliteit precies voldoet aan het standaardmodel (SM), het model dat de elementaire deeltjes en de krachten daartussen beschrijft. Bij eerdere metingen was er een ‘anomalie’ geconstateerd, een schending van die universaliteit en wel bij het verval van B-mesonen. Volgens SM zouden er bij zo’n verval van B-mesonen net zoveel elektronen als muonen moeten worden geproduceerd, die laatste deeltjes zijn zware varianten van het elektron, allebei worden ze leptonen genoemd. LHCb rapporteerde eerder bewijs dat in het verval van het geladen B-meson naar een geladen kaon en twee leptonen minder muonen voorkwamen dan de theorie voorspelt. Maar in december 2022 lieten de laatste metingen van LHCb zien dat de lepton-universaliteit conform SM is. En nu zijn daar de resultaten van Belle II bijgekomen, waarbij een analyse gedaan is van 189 fb-¹ (fb staat voor femtobarn) van botsingen van elektronen en positronen en de conclusie is: ℬ(B→Xeν) / ℬ(B→Xμν) = 1,007, nagenoeg hetgeen SM voorspelt (namelijk 1). En dat betekent dat er géén sprake is van aanwijzingen voor het bestaan van ‘Nieuwe Natuurkunde’, natuurkunde die verder gaat dan SM.

Hier het vakartikel met de resultaten van de Belle II metingen aan het B-mesonverval: «Test of Light-Lepton Universality in the Rates of Inclusive Semileptonic B-Meson Decays at Belle II,» Phys. Rev. Lett. 131: 051804 (02 Aug 2023), doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.131.051804, arXiv:2301.08266.

Bron: Francis Naukas.

