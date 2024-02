Onderzoekers stellen dat de uitdijing van ons universum mogelijk het gevolg is van het versmelten met ‘baby-universums’

Ons universum breidt zich steeds sneller uit, een fenomeen waar alle kosmologische theorieën het over eens zijn, maar geen enkele kan het volledig verklaren. Een recente studie biedt mogelijk een intrigerende oplossing: misschien dijt ons universum uit omdat het blijft botsen met ‘baby’ parallelle universums en deze absorbeert. Studies van de kosmische microgolfachtergrond, de nagloed van de oerknal, hebben onthuld dat ons universum een versnelde uitdijing ervaart. Om deze waarneming in overeenstemming te brengen met de hoofdtheorie van de kosmische evolutie – het Standaard Kosmologische Model – gaan wetenschappers ervan uit dat het universum gevuld is met een mysterieuze substantie, donkere energie, die de uitdijing aandrijft, echter DE manifesteert zich op geen enkele andere manier, wat noopt het bestaan ervan in twijfel te trekken en de mogelijkheid van een alternatieve oorzaak voor de uitdijing van het universum te onderzoeken. In deze studie, gepubliceerd in december 2023 in het Journal of Cosmology and Astroparticle Physics stellen wetenschappers het idee voor dat de uitdijing van het universum in plaats daarvan zou kunnen worden aangedreven door voortdurend samen te smelten met andere universums.