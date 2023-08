Russische lander Loena-25 is neergestort op de maan

door

De Russische lander Loena-25, die de eerste Russische maanlanding in bijna 50 jaar moest uitvoeren, is neergestort op de maan. Dit is gebeurd na een incident tijdens de afdalingsmanoeuvre, zo laat de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos vandaag (zondag) weten. Zaterdagmiddag verloor het vluchtleidingscentrum in Rusland de communicatie met de lander. Gisteren en vandaag werden pogingen gedaan om die communicatie te herstellen, maar dat was zonder succes. Voorlopig onderzoek laat zien dat de 800 kg zware lander in een ongecontroleerde baan om de maan was gekomen en dat deze daarna op het maanoppervlak is neergestort. Eerder had de baas van Roscosmos, Yuri Borisov, persoonlijk al tegen president Vladimir Putin gezegd dat de operatie met de Loena-25 riskant zou zijn en dat de kans op slagen 70% zou zijn. Het is kennelijk toch verkeerd uitgevallen voor Rusland. De maanlander was op 11 augustus gelanceerd, de eerste Russische maanmissie sinds 1976. De bedoeling was om maandag een zachte landing te maken ten noorden van de Boguslavsky krater bij de zuidpool van de maan en daar een jaar lang onderzoek te doen aan de bodem en om te kijken of er een bemande missie in dat gebied mogelijk is, een gebied waar water op de bodems van kraters is aangetroffen.

Official statement from Roscosmos on #Luna25: according to the results of the preliminary analysis, due to the wrong parameters of the impulse, the spacecraft moved into an uncalculated orbit and crashed on the Moon. https://t.co/hsZN5xWdEu pic.twitter.com/n2jo6a5BjH — Katya Pavlushchenko (@katlinegrey) August 20, 2023

Binnenkort is er nog een andere maanmissie, die een poging gaat doen om een lander een zachte landing te laten maken bij de zuidpool van de maan. Dat is de Indiase Chandrayaan-3 missie, waarvan de lander rond 23 augustus naar het maanoppervlak zal afdalen. Tot nu toe zijn alle baanmanoeuvres daarvan goed verlopen. Bron: Phys.org.

