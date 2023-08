De Ringnevel (M57), gezien door Webb’s MIRI

door

Credit: ESA/Webb, NASA, CSA, M. Barlow (University College London), N. Cox (ACRI-ST), R. Wesson (Cardiff University)

Op 4 augustus had ik hier een blog over de iconische Ringnevel (Messier 57, NGC 6720) in Lier, welke door de Webb ruimtetelescoop fenomenaal in beeld was gebracht. De foto was gemaakt met NIRCam (Near-Infrared Camera). Maar Webb heeft M57 óók gefotografeerd met z’n MIRI (Mid-Infrared Instrument) instrument en die foto is deze week door de NASA gepubliceerd, allemaal in het kader van het James Webb Space Telescope Observing Programme GO 1558. Hierboven zie je die prachtige foto. Zoals jullie weten is M57 een planetaire nevel, die ontstaan is doordat duizenden jaren geleden een rode reuzenster (nu een hete witte dwerg in het centrum) al z’n buitenlagen wegstootte. De centrale ster verhit het gas van M57 en door de ionisatie van dat gas licht het in allerlei prachtige kleuren op. MIRI laat weer andere dingen zien dan NIRCam, een gevolg van het feit dat beide instrumenten in een ander deel van het IR kijken – NIRCam kijkt tussen 0,6 en 5 μm (=nabij infrarood), MIRI tussen 5 en 28 μm (midden-infrarood). Zo laat MIRI meer de details zien buiten de planetaire nevel zelf. Zo hebben ze in het ‘buitengebied’ wel tien concentrische ringen gezien, op de foto hierboven in blauw te zien. De ringen wijzen er op dat de centrale ster nóg een compagnon heeft (een andere compagnon verder weg was al bekend), en dat beiden in ongeveer 280 jaar om elkaar draaien.

Credit: ESA/Webb, NASA, CSA, M. Barlow (University College London), N. Cox (ACRI-ST), R. Wesson (Cardiff University).

Nou zag ik gisteren de sterrenkundige en blogger Peter Coles (In the Dark) op z’n website gebruik maken van een WordPress-plugin om foto’s mee te vergelijken. Ik dacht gelijk ‘hé da’s handig, mijn website draait ook op WordPress, dus laat ik dat ook eens proberen’. En met succes, want hierboven zie je het resultaat, de twee foto’s die Webb gemaakt heeft van M57 en die met de schuif interactief te bedienen zijn door de lezer.

Meer informatie over de waarnemingen met Webb aan M57, gedaan door het ESSENcE (Evolved StarS and their Nebulae in the JWST Era) team, is te vinden in dit vakartikel, te publiceren in de Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Bron: NASA.

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...