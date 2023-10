Astronauten dagen Nederlandse studenten mbo, hbo en universiteit uit in aanloop naar astronautencongres 2024

door

Astronaut André Kuipers zoekt studenten van mbo, hbo en wo voor zijn nieuwe missie: NL MOONSHOTS ‘24. Dit programma biedt studententeams de unieke kans om – gecoacht door een astronaut – te werken aan een groots idee voor de mensheid, een moonshot. NL MOONSHOTS ’24 wordt georganiseerd in het kader van het 35ste ASE Planetary Congress, waarvoor volgend jaar ruim honderd astronauten naar Nederland komen.

NL MOONSHOTS ’24 daagt studenten van álle niveaus uit om hun eigen moonshot te ontwikkelen: een slimme, innovatieve oplossing voor een uitdaging waar wij als maatschappij voor staan. Geïnspireerd door het unieke perspectief van een astronaut in de ruimte, kunnen moonshots overal over gaan: van de aarde en de mensheid tot technologie, kunstmatige intelligentie en meer.

Deelnemende studententeams krijgen toegang tot inspirerende evenementen en de juiste expertise en faciliteiten om hun moonshot gefaseerd uit te werken. Astronauten zijn betrokken als coach en deskundige. Voor studenten ontstaat zo een bijzonder traject van eerste idee in januari tot de presentatie van concrete concepten en prototypes tijdens het ASE congres in oktober 2024.

ASE Planetary Congress

De Association of Space Explorers (ASE) is een vereniging van ruim vierhonderd astronauten uit 38 verschillende landen. Tijdens het jaarlijkse ASE Planetary Congress informeren zij een breed publiek – in het bijzonder de jonge generatie – over de laatste ontwikkelingen in de ruimtevaart en de mogelijkheden die dit biedt voor de toekomst van onze maatschappij en planeet aarde. In 2024 vindt het congres plaats van 30 september t/m 6 oktober 2024 in Noordwijk en Amsterdam.

Op het programma staan onder meer inhoudelijke sessies. Deze presentaties zijn grotendeels toegankelijk voor het algemene publiek en worden live gestreamd. Doel is zoveel mogelijk mensen betrekken bij en enthousiasmeren voor wetenschap, technologie, innovatie, duurzaamheid en de ruimtevaartsector.

Daarnaast lanceren André Kuipers en collega-astronauten tijdens het congres een opdracht voor het schooljaar 2024/2025 aan álle Vakkanjers uit het primair en voortgezet onderwijs: Space Challenges! De scholieren gaan na het doen van onderzoek aan de slag met ruimtevaart en techniek om satellieten en rovers te ontwerpen en te bouwen. Tijdens de traditionele Community Day gaan astronauten op bezoek bij onder meer onderwijsinstellingen, kennisinstituten en bedrijven.

‘Met het NL MOONSHOTS ’24 programma geeft de astronautenvereniging in het gehele jaar 2024 haar podium aan de Next Space Generation’, vertelt André Kuipers, astronaut en gastheer van het ASE congres. ‘De studenten van nu zijn onze ambachtslieden, ingenieurs en wetenschappers van de toekomst. We hebben deze studenten en hun slimme ideeën hard nodig om het leven op aarde beter, veiliger en vooral duurzamer te maken. Ik ben ontzettend benieuwd met welke inspirerende oplossingen zij komen.’

Het ASE Planetary Congress 2024 en NL MOONSHOTS ‘24 worden ondersteund door het Netherlands Space Office met middelen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Iedereen kan het verloop van NL MOONSHOTS ’24 volgen via de website moonshots24.nl.

Bron: ESA.

