17 november lezing bij Huygens over Sterrenkijken met een eenvoudige verrekijker

Bijna iedereen heeft zich ooit verwonderd over de grootsheid en de mysteries van het heelal waarin wij leven. Wie vindt een fonkelende sterrenhemel op een kraakheldere avond niet prachtig? Maar op de één of andere manier is er een algemene beleving dat sterrenkijken een terrein is voor experts. Het waarnemen van de sterrenhemel lijkt een activiteit waar alleen astronomen en toegewijde hobbyisten zich mee bezighouden, met grote telescopen en ingewikkelde apparatuur. Dat is helemaal niet nodig! Iedereen kan diep het heelal in kijken. Wist je dat met een gewone verrekijker al heel veel kunt zien? Sterker nog, bij sommige objecten is een verrekijker het meest geschikte instrument om te gebruiken. Dat is precies waar deze voordracht, die Paul Bakker geeft, over gaat: sterrenkijken met een eenvoudige verrekijker.

Paul gaat een aantal vragen deze avond beantwoorden. Welke verrekijkers zijn het meest geschikt zijn om naar de sterren te kijken? We beperken ons hierbij tot gewone verrekijkers, die makkelijk zijn te gebruiken en je overal mee naar toe kunt nemen. Hoe herken je een goede (of juist slechte) verrekijker? Welke astronomische objecten zijn mooi om te bekijken? En hoe kun je die vinden? Hoe kun je je verrekijker het beste vast houden? Is een statief handig? (ja en nee!). Hoe zet je een gewone verrekijker op een statief? Paul geeft een demo met verschillende adapters.

Omdat onze ogen belangrijke schakels zijn bij het waarnemen, kijken we ook naar de werking van ons visuele systeem. Zo gaan we bijvoorbeeld testen waar jouw blinde vlek zit. Ook gaan we zien wat het Troxler-effect is, waar bijna iedereen (zonder het te weten) last van heeft.

Paul Bakker (1963) is van jongs af aan geboeid door de sterren en het heelal. In 1987 studeerde hij af als astronoom aan de universiteit van Leiden. Maar met een carrière in de IT werd sterrenkunde weer een zuivere liefhebberij. Hij is al tientallen jaren lid van sterrenkundevereniging Christiaan Huygens en heeft er diverse bestuursfuncties vervuld. De afstand tot de vereniging werd een paar jaar geleden (letterlijk en figuurlijk) groter door zijn verhuizing naar Drenthe. Natuurlijk doet hij ook daar aan astrofotografie en geniet hij van het waarnemen van de sterrenhemel met verrekijkers en telescopen.

Paul is auteur op de Astroblogs en hij geeft voordrachten over verschillende sterrenkundige onderwerpen. Over het onderwerp ‘Sterrenkijken met een eenvoudige Verrekijker‘ heeft hij een boek in voorbereiding. Kom naar deze avond bij Huygens en neem – als je die hebt – je verrekijker mee!

Datum: vrijdag 17 November

Begin lezing: 20:00 uur

Zaal open: 19:30 uur

Adres: Streeknatuurcentrum Alblasserwaard, Matenaweg 1, Papendrecht (nabij Wijngaarden)

Toegang: € 3,-

Bron: Chr. Huygens.

