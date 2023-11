Nog even over de SuperBIT landing mei dit jaar: crashte hij nou wel of niet bij de landing

door

Vanochtend had ik hier het bericht over de gegevens van de neergestortte SuperBIT ballon over donkere materie, welke gelukkig gered konden worden dankzij het DRS-noodsysteem. Ik meldde in het bericht dat het ‘bij de landing in het zuiden van Argentinië vanaf 33 km hoogte een maand later fout ging: de ballon en de telescoop eronder crashten, waardoor de telescoop volledig werd vernield.’ Helder toch, geen misverstand? Maar wat is nu het geval: ik wilde wat meer te weten komen over die SuperBIT missie en al Googlelend stuitte ik op het NASA-persbericht ‘NASA Successfully Completes Globetrotting SuperBIT Balloon Flight‘ van 25 mei 2023, dezelfde dag als de landing in Argentinië plaatsvond. Daarin lees ik o.a. “The 18.8-million-cubic-foot (532,000-cubic-meter) balloon then separated from the payload rapidly deflating, and the payload floated safely to the ground on a parachute touching down in an unpopulated area 66 nautical miles (122 kilometers) northeast of Gobernador Gregores, Argentina.” (mijn arceringen) en verderop “The land-crossing created an opportunity to safely conclude the flight and recover the balloon and payload. “I could not be prouder of the team for conducting a safe and successful flight, and the science returns from SuperBIT have been nothing short of amazing,” said Fairbrother.”

Balloon operators identified a safe landing spot over Argentina at 8:37 a.m. EDT May 25. The SuperBit payload parachuted to Earth in an unpopulated area 66 nautical miles (122 kilometers) northeast of Gobernador Gregores, Argentina. Balloon and payload recovery is in progress. pic.twitter.com/QJkk5se5oY — NASA Wallops (@NASAWallops) May 25, 2023

Nou kan je natuurlijk onder de payload het Data Recovery System (DRS) verstaan, maar het hele NASA bericht lezend kom ik toch zelf tot de conclusie dat die payload echt de ‘Super Pressure Balloon Imaging Telescope’ (SuperBIT) is en niet het meegereisde (dubbel uitgevoerde) DRS. Maar die payload crashte wel degelijk, zoals in het vakartikel te lezen valt: “We recovered the capsules and successfully retrieved all of superBIT’s data despite the telescope itself being later destroyed on landing.” En verderop: “However, superBIT had been completely destroyed upon landing, when its parachute failed to detach (perhaps because of similar thermal issues as the drs capsules; analysis is ongoing), and it was dragged for 3 km through similar terrain, leaving a trail of debris.”

Een verklaring voor dit alles lijkt mij simpel: het NASA-persbericht van 25 mei was tè vroeg. De ballon met payload was weliswaar geland ten tijde van de publicatie, maar de berging van alle materiaal was nog gaande. “… Recovery of the payload and balloon is in progress” kunnen we lezen. Er lag dus een geprefabriceerd persbericht klaar, zo eentje onder embargo die ik ook vaak krijg, en die werd direct gepubliceerd toen de ballon geland was. maar dat het met die payload niet goed was afgelopen was toen nog niet bekend, dat bleek pas ná de berging. Men had dus beter even kunnen wachten met de berging om een meer realistische beschrijving te geven van de landing.

