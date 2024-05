Sterrenkundigen ontdekken twee botsende quasars

door

Sterrenkundigen hebben met de 8,2m Subaru Telescoop op Hawaï een paar quasars op vere aftand van de aarde ontdekt die bezig zijn om te botsen en uiteindelijk samen te smelten. De ontdekking werd gedaan in het kader van het Hyper SuprimeCam (HSC) Subaru Strategic Program (SPP) onderzoek. Het team van sterrenkundigen, dat onder leiding stond van Yoshiki Matsuoka (Ehime University in Japan) bestudeerde de gegevens van HSC-SPP en na analyse vonden ze dat de twee quasars HSC J121503.42−014858.7 (C1) en HSC J121503.55−014859.3 (C2) in botsing zijn met elkaar. Ze staan 39.000 lichtjaar van elkaar vandaan en er lijkt een fysiek verband tussen de twee te bestaan. Tussen C1 en C2 lijkt een brug van gas te zijn, waar vandaan Lyman-alpha straling komt. De roodverschuiving van de twee quasars is z∼6,05, hetgeen betekent dat het licht er 12,8 miljard jaar over gedaan heeft om de aarde te bereiken. De massa van de zwarte gaten in beide quasars is vermoedelijk even groot.

Quasars zijn sterrenstelsels met een actieve galactische kern (AGN), een kern waar een superzwaar actief zwart gat zit, actief geworden door de toevoer van veel materie. De omgeving van het zwarte gat straalt zoveel uit dat de rest van het stelsel gezien vanaf de aarde is overstraald. Met de Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) in Chili zijn ook waarnemingen gedaan aan de botsende quasars, maar die resultaten volgen nog (in ieder geval is er uit gebleken dat het niet gaat om één quasar die door een zwaartekrachtlens dubbel is geworden).

Meer informatie over de botsende quasars C1 en C2 is te lezen in het vakartikel van Yoshiki Matsuoka et al., Discovery of Merging Twin Quasars at z = 6.05, Astrophysical Journal Letters (2024).

Bron: Phys.org.