Daniëlle haar heelal geheimen ontfutseld

Vandaag mocht ik getuige zijn van de overdracht van alle astro kunst van Daniëlle Futselaar aan Rijksmuseum Boerhaave te Leiden. Zo’n 100 gegadigden mochten komen luisteren naar een presentatie van het hoe en waarom van het tot stand komen van haar prachtige kunstwerken. Daar waren ook een heel aantal bekenden bij. Zoals Jan Brandt en Arie Nouwen.

Gekheid natuurlijk, want de echte bekendheid die aanwezig was bij deze overdracht was niemand minder dan André Kuipers. Hij nam een eerste exemplaar in ontvangst van het nieuwste boek dat Daniëlle maakte, getiteld “Het Geheime Heelal”. Een boek vol met de kenmerkende prachtige tekeningen van Daniëlle. Maar net als bij haar boek uit 2018, “Het Heelal” is ook de inhoud nu geheel van haar hand.

Andre Kuipers over “Het Geheime Heelal”:

Daniëlle Futselaar weet op een prachtige manier de magie van het heelal vorm te geven in woord en beeld, met dit unieke prentenboek als resultaat

Astro kunst

Daniëlle is als illustrator ook bekend van haar artists impressions. In een voordracht vertelde Daniëlle over hoe haar astro kunst tot wording komt. Met leuke anekdotes hoe soms vele heen-en-weer conversaties plaatsvinden voordat een afbeelding als “af” bestempeld mag worden. Soms gaat dat over zoiets triviaals als de kleur van twee rode sterretjes in de linker bovenhoek van een voor de rest prachtig gedetailleerde afbeelding.

Daniëlle heeft al van vele astronomische ontdekkingen een artists impression mogen maken. Vaak is van de ontdekkingen geen directe waarneming mogelijk. Dan rest niets anders dan een artists impression te maken, die op de wetenschappelijke feiten gebaseerd is. Zou het er dan ook 100% zo uitzien zoals op de tekening? Vast niet, maar wanneer je het principe van Ockhams scheermes toepast, dan is dit het meest waarschijnlijke.

Conserveren

Bart Grob is conservator bij Rijksmuseum Boerhaave. Na het lezen van een artikel in de Volkskrant over Proxima Centauri zag hij de artists impression van Daniëlle. Daar was hij zo van onder de indruk dat hij contact opnam. Dit moest voor het nageslacht bewaard blijven. Een Dropbox account is niet afdoende. Een echte museumcollectie is waar dit werk thuishoort, zo vond hij. En zo geschiede!

Sinds vandaag is Rijksmuseum Boerhaave in het bezit van het hele oeuvre van Daniëlle en zal dit bewaren in het museumarchief. Ook wanneer er weer nieuwe werken bijkomen. Vanaf volgend jaar zal, bij een expositie over zwarte gaten, al direct werk van Daniëlle in het museum te bewonderen zijn. Houd de website van het museum maar in de gaten: https://rijksmuseumboerhaave.nl/

Daniëlle hartelijk dank voor de uitnodiging!

