Wetenschappers: het is tijd om een ​​nieuw tijdperk op de maan uit te roepen, het ‘maan-antropoceen’

door

Het was op 13 september 1959 dat er voor het eerst menselijke activiteit was op de maan: voor het eerst landde er een door mensen vervaardigd voorwerp op de maan, de Russische Loena 2. Het was een onbemande sonde die een harde crash maakte op de maan. Het luidde een nieuw tijdperk in, waarin in de vele decennia die volgden meer dan honderd ruimtevaartuigen op de maan landen, soms met harde landingen, soms met zachte landingen, de meesten onbemand, de Apollo’s 11 t/m 17 (uitgezonderd #13) bemand. Antropologen en geologen van de Universiteit van Kansas zeggen nu dat het tijd is om een nieuw tijdperk op de maan uit te roepen: het ‘maan-antropoceen’. Op aarde zitten we ook in het antropoceen, het tijdperk waarin het Aardse klimaat en de atmosfeer de gevolgen ondervinden van menselijke activiteit.

In een commentaar gepubliceerd in Nature Geoscience beweren de wetenschappers (o.l.v. Justin Holcomb) dat het nieuwe tijdperk mogelijk in 1959 is aangebroken, met de crash van Loena 2. Ze hopen er mee te bereiken dat we inzien dat de maan geen onveranderlijke omgeving is, maar dat sinds de komst van menselijke activiteit van de maan er veranderingen op de maan plaatsvinden. Komende decennia zullen nog veel meer landingen plaatsvinden, van zowel onbemande als bemande vaartuigen en dat zal impact hebben op het regoliet op het oppervlak van de maan, de stoffige bovenlaag. Met het uitroepen van het maan-antropoceen wil men ook het bewustzijn oproepen om de menselijke activiteit op de maan te zien als een soort van cultureel erfschap en om in de toekomst op een verantwoorde wijze om te gaan met de maan.

Meer informatie is te lezen in het vakartikel van Justin Holcomb et al, The case for a lunar anthropocene, Nature Geoscience (2023).

Bron: Phys.org.

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...