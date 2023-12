Franse ondernemers willen in 2026 de “Baguette One” raket lanceren – nee ’t is geen 1 april grap

door

Een consortium geleid door Franse ondernemers is van plan om een innovatieve kleine raket te bouwen, die in 2026 voor de eerste maal zou moeten worden gelanceerd en die in staat is om kleine satellieten tot 250 kg in de ruimte te brengen. De naam van de raket: Baguette One. Jawel, raketten hebben wel iets weg van een stokbrood én de baguette is één van de bekendste Franse symbolen, dus zo gek is het niet verzonnen. De te bouwen raket is een initiatief van het Franse HyPrSpace, dat samenwerkt met de Italiaanse defensie-onderneming Leonardo en met de Franse ondernemingen IT firm Thales en CT Engineering. Het project gaat 35 miljoen euro kosten en dat geld is vooral bedoeld om een nieuwe raketmotor te ontwerpen en bouwen. France 2030, een fonds van de Franse regering om innovatieve projecten te steunen, schijnt volgens de Franse krant La Lettre van plan zijn om 21 miljoen euro in het project te stoppen, da’s 60% van de benodigde kosten. HyPrSpace had al steun gekregen van France 2030 om een hybride raketmotor te ontwikkelen, die zowel vloeibare als vaste brandstoffen combineert en die geen turbopomp nodig heeft, een complex en duur apparaat.

[FR] La start-up française #HyPrSpace a obtenu des financements pour soutenir le développement estimé à 35 millions d’euros de son lanceur Baguette One. Le vol inaugural est prévu en 2026. https://t.co/WawPuQmx58 pic.twitter.com/Se7n5tVvyl — Xplora (@XploraSpace) December 12, 2023

Bron: Phys.org.

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...