En weer brengt Webb een ringwereld in beeld: dit keer van Uranus

Vorig jaar september bracht de Webb ruimtetelescoop de ringen van Neptunus haarscherp in beeld. En nu is het de beurt aan Uranus, de ijsreus waar Voyager 2 in 1986 als eerste ringen bij ontdekte. Later zijn de ringen nog eens gefotografeerd door de Keck telescoop op Hawaï met z’n adaptieve techniek, maar verder zijn er geen foto’s van bekend. Tot nu. Webb’s Near-Infrared Camera (NIRCam) heeft er op 6 februari 2023 foto’s van gemaakt en door het gebruik van twee filters (F140M, F300M) bij 1,4 en 3,0 micrometer kreeg de foto een blauwe waas. Hieronder een gelabelde versie van de foto met daarin enkele details aangegeven.

Uranus is de zevende planeet van het zonnestelsel en z’n rotatieas is uniek: de equator van Uranus maakt een hoek van 98° met het baanvlak van de planeet. Uranus ligt dus als het ware “op zijn kant”. Uranus draait eens in de 84 jaar in een baan om de zon en vanwege die gekantelde ligging kent de planeet extreme weerseizoenen. Soms liggen de polen jaren achtereen gedraaid naar de zon toe, maar later liggen ze weer jaren in het donker en is het veel kouder. Momenteel is het late lente op de noordpool van de planeet, de pool die we op de foto rechts zien als de witte ijskap. In 2028 is het zomer op de noordpool van Uranus. Toen Voyager 2 er in 1986 langs vloog was het zomer op de zuidpool. Webb heeft ook nog zes van de 27 manen van Uranus gefotografeerd, die zie je op de foto hieronder – om precies te zijn Puck, Ariel, Miranda, Umbriel, Titania en Oberon.

Bron: ESA.

