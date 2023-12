De innovatieve röntgentelescoop Einstein Probe is klaar voor de lancering

door

Het ruimtevaartuig Einstein Probe van de Chinese Academie van Wetenschappen (CAS) is klaar om gelanceerd te worden in januari van 2024. Deze missie, die is uitgerust met een nieuwe generatie röntgeninstrumenten met een hoge gevoeligheid en een zeer breed gezichtsveld, zal de hemel in kaart brengen en op jacht gaan naar krachtige uitbarstingen van röntgenlicht afkomstig van mysterieuze hemellichamen zoals neutronensterren en zwarte gaten. Einstein Probe is een samenwerking onder leiding van CAS met de Europese ruimtevaartorganisatie ESA en het Max Planck Instituut voor buitenaardse fysica (MPE), Duitsland.

In tegenstelling tot de sterren die ’s nachts aan onze hemel staan en betrouwbaar de sterrenbeelden vormen, zijn de meeste kosmische objecten die in röntgenstraling schijnen, zeer variabel. Deze worden voortdurend helderder en donkerder, en in veel gevallen verschijnen deze kortstondig voordat deze voor langere tijd verdwijnen (dan heten deze voorbijgaand, ’transient’ op z’n Engels) of zelfs voorgoed.

Röntgenlicht van astronomische bronnen wordt aangedreven door tumultueuze kosmische gebeurtenissen en is zeer onvoorspelbaar. Toch bevat het fundamentele informatie over enkele van de meest raadselachtige objecten en verschijnselen in ons heelal. Röntgenstraling wordt geassocieerd met botsingen van neutronensterren, de explosies van supernova’s, materie die op zwarte gaten of ultracompacte sterren valt, of hoogenergetische deeltjes die worden uitgespuwd vanuit schijven van brandend materiaal die rond zulke exotische en mysterieuze objecten cirkelen. Einstein Probe zal ons inzicht in deze kosmische gebeurtenissen verbeteren door nieuwe bronnen te ontdekken en de variabiliteit van objecten die in röntgenstraling schijnen overal aan de hemel te volgen.

Om al zijn wetenschappelijke doelen te bereiken, is het Einstein Probe-ruimtevaartuig uitgerust met een nieuwe generatie hooggevoelige instrumenten die grote delen van de hemel kunnen observeren: de Wide-field X-ray Telescope (WXT) en de Follow-up X-ray Telescope (FXT). Meer informatie daarover vind je in de bron van deze blog. Bron: ESA.

