Is zuurstof de sleutel tot buitenaardse technologische beschavingen?

Sterrenkundigen zijn al tijden op zoek naar biosignaturen op andere planeten, aanwijzingen in de vorm van specifieke chemische elementen die wijzen op de aanwezigheid van eenvoudig, microbacterieel leven op die planeten. Maar nu is er ook een ander initiatief gekomen en wel om te kijken naar ’technosignaturen’, naar aanwijzingen voor intelligente, technologische beschavingen aldaar. Recent onderzoek door een tweetal sterrenkundigen van de Rochester Universiteit en de Universiteit van Rome Tor Vergata wijst er op dat zuurstof niet alleen een biosignatuur is, maar dat het óók een technosignatuur zou kunnen zijn! In een recent artikel in Nature Astronomy schrijven Adam Frank en Amedeo Balbi over het onderzoek dat ze hebben gedaan naar het verband tussen atmosferische zuurstof en de potentiële opkomst van intelligent leven, dat net als ons in staat is om technologieën te maken en gebruiken.

In het artikel stellen Frank en Balbi dat zuurstof, afgezien van de noodzaak voor ademhaling en metabolisme in meercellige organismen, cruciaal is voor de ontwikkeling van vuur – en vuur is een kenmerk van een technologische beschaving. Op aarde gebeurde dat in de oudheid bijvoorbeeld bij koken van voedsel, als een brandstof (hout) gecombineerd met zuurstof vuur opleverde. Die verbranding in de open lucht werd gedaan om warm te blijven, om metalen zoals ijzer te smelten, enzovoorts. De verbranding werd uiteindelijk de aandrijfkracht achter de industriële revolutie. Frank en Balbi ontdekten dat dit alleen mogelijk was doordat de hoeveelheid zuurstof in de atmosfeer meer dan 18% was. Alleen planeten met voldoende zuurstof in de atmosfeer zijn daarom geschikt om intelligent technologische wezens te herbergen. Bij lagere hoeveelheden kan er wel leven ontstaan, maar dat is dan primitief leven. Alleen als de hoeveelheid uitstijgt boven de ‘zuurstof bottleneck’, zoals ze het noemen, dán kunnen er geavanceerde buitenaardse beschavingen ontstaan. Dat betekent dat speurtochten met telescopen zoals Webb niet alleen moeten kijken naar biosignaturen, maar ook naar de hoeveelheid zuurstof als technosignatuur.

Meer informatie vind je in het vakartikel van Amedeo Balbi, Adam Frank. The oxygen bottleneck for technospheres. Nature Astronomy, 2023.

Bron: Universiteit van Rochester.

