30 Doradus B blijkt het restant te zijn van niet één, maar van twee supernovae

30 Doradus B (kortweg 30 Dor B) is een supernovarestant gelegen in de Grote Magelhaense Wolk, het kleine onregelmatige buurstelsel van de Melkweg, pakweg 160.000 lichtjaar van ons vandaan. Het ligt allemaal in het zuidelijke sterrenbeeld Goudvis (Dorado). Recent heeft een internationaal team van sterrenkundigen onder leiding van Wei-An Chen (National Taiwan University in Taipei, Taiwan) 30 Dor B onderzocht met een aantal instrumenten – te weten NASA’s Chandra röntgenruimtetelescoop, de Blanco 4-meter telescope in Chili, NASA’s IR-Spitzer Space Telescope én van de Hubble ruimtetelescoop van NASA en ESA. Het gebied van 30 Dor B is pakweg 230 lichtjaar groot en de buitenste schil straalt röntgenstraling uit, welke met Chandra is waargenomen. Maar binnen die schil is nu een lichtzwakkere schil gevonden van 130 lichtjaar groot, die ook röntgenstraling uitzendt. Men denkt nu dat er daarom twee supernovae verantwoordelijk zijn voor het restant en niet eentje, zoals meestal het geval is. Eén supernova moet circa 5000 jaar geleden zijn geëxplodeerd, de andere langer geleden. 30 Dor B is gelegen in een gebied in de Grote Magelhaense Wolk waar de afgelopen 8 tot 10 miljoen jaar geleden al veel zware sterren zijn gevormd en die kunnen al na een kort, maar heftig leven exploderen.

Meer hierover is te lezen in het vakartikel van Wei-An 韋安 Chen 陳 et al, New Insights on 30 Dor B Revealed by High-quality Multiwavelength Observations, The Astronomical Journal (2023).

Bron: NASA/Chandra.

