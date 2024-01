NASA is gestopt met Ingenuity’s helicoptermissie op Mars

door

Na drie jaar en welgeteld 72 vluchten is de NASA deze week gestopt met de missie van Ingenuity op Mars, de minihelikopter die als eerste menselijke voertuig een vlucht boven het oppervlak op een ander hemellichaam heeft gemaakt. Ingenuity was meegelift van de aarde naar Mars aan de onderkant van de Perseverance rover, die (nog steeds) rondrijdt in de Jezero krater. De NASA heeft het besluit moeten nemen om de missie van Ingenuity te beëindigen omdat sommige rotorbladen te veel beschadigd waren. De allereerste vlucht werd gemaakt op 19 april 2021. De bedoeling was dat er met de kleine helicopter, die zo groot als een schoenendoos is en 2 kg weegt, vijf vluchten zouden worden gemaakt. Dat aantal werd ruimschoots overschreden, want het werden er uiteindelijk 72. Bij elkaar is Ingenuity zo’n twee uur in de lucht geweest op Mars. Op 18 januari bleek dat bij de laatste vlucht van Ingenuity enkele van z’n rotorbladen bij de landing beschadigd waren. Daardoor is verder vliegen niet meer mogelijk. NASA gaat de ervaringen die zijn opgedaan met Ingenuity gebruiken bij een toekomstige missie, bij de Dragonfly missie, die in 2028 naar Saturnus’ maan Titan gaat en die daar moet gaan rondvliegen, aangedreven door een motor met nucleaire kracht. Bron: Phys.org.

