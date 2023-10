Grootste geregistreerde Marsbeving had een tektonische oorsprong

door

Het gebeurde op 4 mei 2022 op Mars: een beving met een kracht van 4,7, een ‘Marsbeving’ die maar liefst zes uur de rode planeet deed trillen. En dat alles werd geregistreerd door NASA’s InSight Marslander, die zich bevond in het gebied genaamd Elysium Planitia. Het was één van de laatste registraties van InSight, die uitgerust was met een seismometer, want in december datzelfde jaar werd de missie beëindigd. De grote vraag was wat S1222a, zoals de beving door het leven ging, precies had veroorzaakt. Was het een inslag van een grote meteoriet op Mars geweest of een gevolg van tektonische bewegingen in het binnenste van Mars? Het seismische signaal van S1222a leek op dat van andere Marsbevingen, waarvan was vastgesteld dat ze waren veroorzaakt door meteorietinslagen.

Om op die vraag antwoord te geven heeft een internationaal team onder leiding van Benjamin Fernando (University of Oxford) gebruik gemaakt van de gegevens van alle satellieten die om Mars draaien en hebben ze gekeken of ze op foto’s gemaakt op 4 mei 2022 of kort daarna ergens op Mars sporen hebben gezien van een nieuw ontstane inslagkrater (diameter ∼300m) of van een grote stofwolk na een mogelijke inslag. Na maanden van speuren op de 144 miljoen km² Marsoppervlak concluderen ze nu dat er geen verse inslagkrater is ontdekt en dat S1222a veroorzaakt moet zijn door het vrijkomen van enorme tektonische krachten in het binnenste van Mars. Dat wijst er op dat de planeet seismisch nog steeds erg actief is. Mars heeft weliswaar geen tektonische platen, zoals de aarde die wel heeft, maar de korst van Mars kent wel ‘stress’ door het afkoelen van de planeet de laatste paar miljard jaar en doordat verschillende delen van de planeet met verschillende snelheden krimpen. Met onderzoek zoals dit aan S1222a wil men meer te weten komen over welke gebieden op Mars veilig zijn voor bemande Marsreizen en waar je je beter niet kunt bevinden.

Meer informatie vind je in het vakartikel ‘A tectonic origin for the largest marsquake observed by InSight’, Geophysical Research Letters (2023).

Bron: Phys.org.

