Even voorstellen: Zoozve (2002 VE68), de eerste quasi-satelliet van Venus

door

Alle planeten in het zonnestelsel hebben manen of satellieten, behalve Mercurius en Venus. Tenminste, dat is wat je telkens hoort en leest. Maar wat blijkt: Venus heeft toch een soort van satelliet, nou ja satellietje, een planetoïde van pakweg 236 meter in diameter. Het is geen volwaardige satelliet die om Venus draait en dat altijd zal blijven doen, maar een zogeheten quasi-satelliet, een object dat dezelfde baan om de zon heeft als Venus. Zoozve, zoals ‘ie heet, draait met Venus mee om de zon en daarbij lijkt het dat hij in één Venusjaar om Venus heen draait – hij heeft zoals het heet een 1:1 resonantie met Venus – maar de werkelijkheid is dat ‘ie dan om de zon draait en niet om Venus. Zoozve is gravitationeel gebonden aan de zon, maar lijkt om Venus te draaien. Zou je op Venus staan en door het dikke wolkendek heen kunnen kijken en in de verte Zoozve zien (hij heeft een absolute visuele magnitude van +20,59m, maar dit terzijde…) dan zou je denken dat hij om Venus draait. De aarde heeft behalve een echte maan ook dat soort quasi-satellieten, zoals Cruithne.

Zoozve werd in 2002 al ontdekt en wel door de sterrenkundige Brian Skiff met de Discovery Telescope van het Lowell Observatorium, de sterrenwacht waar in de vorige eeuw Clyde Tombaugh Pluto heeft ontdekt. De planetoïde kreeg toen de naam 2002VE68. De naam Zoozve is eigenlijk het resultaat van een foutje: Alex Foster is een professioneel illustrator en die maakte op een gegeven moment een poster van het binnenste deel van het zonnestelsel en daarin gaf hij ook 2002VE68 aan. Alleen had hij de naam verkeerd gelezen en gaf hij het in de poster weer als ‘Zoozve’ (zie de illustratie bovenaan). Daarna zag Latif Nasser, wetenschapsjournalist en cohost van de podcasts van RadioLab, die poster toen hij voor het slapen gaan een verhaaltje mét die poster voor las voor zijn zoontje. Hij stelde toen aan de IAU, de Internationale Astronomische Unie die de namen toekent aan hemelobjecten, voor om het object Zoozve te noemen. En op 5 februari 2024 werd het duidelijk: de Working Group for Small Bodies Nomenclature (WGSBN) van de IAU heeft planetoïde 2002VE68 inderdaad de naam Zoozve gegeven. In het IAU-bulletin over de naamgeving werd de keuze als volgt toegelicht:

“This object is the first-identified quasi-satellite of a major planet (Venus). When artist Alex Foster drew this object on a solar system poster for children, he mistook the initial characters of the provisional designation as letters, thus coining an odd and memorable moniker. Name suggested by Latif Nasser.”

Meer informatie over Zoozve vind je in deze twee vakartikelen:

C. de la Fuente Marcos, R. de la Fuente Marcos, «On the dynamical evolution of 2002 VE68,» MNRAS 427: 728-739 (2012), doi: https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2012.21936.x, arXiv:1208.4444 [astro-ph.EP] (22 Aug 2012);

C. de la Fuente Marcos, R. de la Fuente Marcos, «Transient Co-orbitals of Venus: An Update,» Research Notes of the AAS 1: 3 (2017), doi: https://doi.org/10.3847/2515-5172/aa95b5, arXiv:1711.00453 [astro-ph.EP] (01 Nov 2017).

Bron: Universe Today + Francis Naukas.

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...