Enorme vulkaan op Mars ontdekt

Onderzoekers hebben deze week op de 55e Lunar and Planetary Science Conference, die gehouden wordt in de Woodlands, Texas, de ontdekking bekendgemaakt van een enorme vulkaan op Mars. Mogelijk ligt er onder een deel van de vulkaan ook een ondergrondse laag gletsjerijs. De vulkaan ligt in het oostelijk deel van de Tharsis regio, een gebied bij de evenaar van Mars waar meer vulkanen voorkomen. Dat er anno 2024 nog een vulkaan wordt ontdekt is opmerkelijk, want het oppervlak van Mars wordt al sinds de Mariner 9 in 1971 nauwkeurig gefotografeerd en bestudeerd. Dat “Noctis volcano“, zoals de voorlopige naam van de vulkaan luidt, niet eerder werd opgemerkt komt omdat hij sterk geërodeerd is. Hij ligt op de grens van de Noctis Labyrinthus (Labyrinth of the Night), een gebied met veel scheuren en de enorme Valles Marineris (Valleys of Mariner), de bekende kloof op Mars (coördinaten: 7° 35′ Z, 93° 55′ W). De vulkaan is 9022 meter hoog en 450 km breed. De vulkaan is niet meer werkzaam, maar uit z’n enorme afmeting kan men afleiden dat hij lange tijd actief moet zijn geweest. In het zuidoostelijke deel ligt een dunne, recente vulkanische afzetting waaronder waarschijnlijk nog steeds gletsjerijs aanwezig is.

Pascal Lee (SETI Institute plus Mars Institute based at NASA Ames Research Center) en zijn team ontdekten de vulkaan toen ze het gebied bestudeerden, waar vorig jaar nog de restanten van een vroegere gletsjer waren aangetroffen. Men vond er diverse aanwijzingen die duidelijk maken dat het gebied ook een door erosie verborgen vulkaan herbergt. Centraal is er een caldera, een plek waar ooit een vulkaankrater is geweest, dat ingestort is. Vulkanen hebben normaal gesproken een konische vorm, maar die is door sterke erosiewerking en geologische scheurvorming niet meer van toepassing bij de Noctis vulkaan. Onder een deel van de vulkaan lijkt ook een ondergrondse laag gletsjerijs te liggen. Dat is best opmerkelijk, want het gebied ligt bij de evenaar van Mars. Mogelijk dat toekomstige bemande missies naar Mars hier gebruik van kunnen maken.

Meer informatie is te vinden in dit artikel dat gepresenteerd werd tijdens de 55e Lunar and Planetary Science Conference. Bron: Phys.org.

