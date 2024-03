De Japanse Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) heeft voor de tweede keer de maannacht overleeft

Nachten op de maan duren twee weken en ze kunnen ijskoud zijn met temperaturen tot onder de -130 °C. En toch is de Japanse Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) er voor de tweede keer in geslaagd om zo’n mannacht te overleven en dat ondanks het feit dat hij helemaal niet gebouwd was om dat te kunnen doen én hij sinds de zachte landing op 20 januari op z’n kant ligt, waardoor de zonnepanelen maar een beetje licht ontvangen. De Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA liet vanochtend via X weten dat SLIM het nog steeds doet en dat ‘ie een zwart wit foto van de maan heeft gemaakt:

Last night, we received a response from #SLIM, confirming that the spacecraft made it through the lunar night for the second time! Since the sun was still high and the equipment was still hot, we only took some shots of the usual scenery with the navigation camera. #GoodAfterMoon pic.twitter.com/5BjIr7vxMG

— 小型月着陸実証機SLIM (@SLIM_JAXA) March 28, 2024