Onverklaarbare wolk van magnetisch plasma gevonden in de Hydra cluster: de vliegende vos

door

Sterrenkundigen hebben bij radiowaarnemingen een onverklaarbare wolk van magnetisch plasma gevonden in de Hydra cluster (alias Abell 1060), een cluster van 157 heldere sterrenstelsels, gelegen op 100 miljoen lichtjaar afstand in de richting van het sterrenbeeld Waterslang. De lokatie van de plasmawolk en z’n vorm gaan in tegen alle conventionele verklariungen. vanwege die vorm wordt de wolk ook wel de ‘vliegende vos’ genoemd. Kohei Kurahara (National Astronomical Observatory of Japan) en zijn team vonden de wolk door aarnemingen gedaan met de Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT) in India. De vliegende vos ligt in het centrum van de Hydra cluster, maar vreemd genoeg staat er in of bij de wolk geen enkel sterrenstelsel. Ze hebben in verschillende delen van het spectrum gekeken (radio, IR, optisch en röntgen), maar een begeleidend sterrenstelsel ontbreekt. Dat gecombineerd met zijn langwerpige vorm maakt dat de vliegende vos op dit moment een raadsel is. De lengte van de wolk is zo’n 220.000 lichtjaar. Mogelijk biedt de in wording zijnde Square Kilometre Array (die in Z-Afrika en West-Australië wordt gebouwd) uitkomst.

Meer over de vliegende vos kan je lezen in het vakartikel van Kohei Kurahara, Takuya Akahori, Aika Oki, Yuki Omiya, Kazuhiro Nakazawa. Discovery of diffuse radio source in Abell 1060. Publications of the Astronomical Society of Japan, 2024; 76 (2): L8.

Bron: Science Daily.