De eerste niet-Amerikaan op de maan zal een Japanner zijn

Er zijn twaalf astronauten op de maan geweest, die daar arriveerden met de Apollomissies 11 t/m 17 (uitgezonderd #13), en dat waren allemaal Amerikanen. De Verenigde Staten zijn van plan om in het kader van het Artemis programma opnieuw astronauten op de maan te zetten. De bedoeling is dat met Artemis III, welke gepland staat voor lancering in september 2026, voor het eerst in meer dan vijftig jaar weer mensen op de maan zullen worden gezet. Afgelopen woensdag kondigde president Joe Biden van de VS aan dat de eerste niet-Amerikaan die op de maan zal wandelen een Japanner zal zijn. Hij zei dat tegen Fumio Kishida, de Japanse premier, die een staatsbezoek aan Washington bracht. In een gezamelijke personferentie zei Biden: “Twee Japanse astronauten zullen deelnemen aan toekomstige Amerikaanse missies en één zal de eerste niet-Amerikaan worden die ooit op de maan landt“. Kishida zei dat dit een grote stap voor Japan betekent en dat zij voor Artemis een rover zullen leveren, die op de maan met astronauten zal rondrijden. Het is niet bekend met welke Artemis missie de Japanners naar de maan zullen gaan. Eerder werd al wel duidelijk dat de Artemis III missie de eerste vrouw en de eerste persoon met een donkere huidskleur op de Maan zal zetten. Voorafgaand aan de Artemis III missie zal volgend jaar nog Artemis II plaatsvinden, waarbij vier astronauten (drie Amerikanen en één Canadees) om de maan zullen vliegen. China heeft aangekondigd in 2030 astronauten op de maan te willen zetten. Bron: Phys.org.