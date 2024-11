De Arecibo-boodschap bestaat 50 jaar!

Nadia, de dochter van Frank Drake, de ontwerper van de Arecibo-boodschap, vertelde aan de site Scientific American, het verhaal over de METI van haar vader. In het kort komt het erop neer dat ze pas jaren later zag hoeveel werk hij erin gestoken had en zich realiseerde, met name na de enorme respons toen ze zijn documenten over de boodschap gedeeld had op sociale media

lanetair radarcomplex in Yevpatoria op de Krim had de primeur. Het was niet bedoeld voor buiten ons zonnestelsel, maar een vermeende ‘alien op Venus’ zou de boodschap hebben kunnen ontvangen, daar

Maar, net zoals met de Arecibo-boodschap werd ook de Morse-boodschap uit Yevpatoria, met name gebruikt om apparatuur te testen. De upgrade aan het Arecibo-observatorium werden met de radioboodschap gevierd, zeg maar. De upgrades, die in 1974 werden voltooid, transformeerden het Arecibo-observatorium in een faciliteit van wereldklasse voor radioastronomie. Ze omvatten een krachtige radiozender en een glanzend aluminium oppervlak voor de 305 m brede reflectorschotel van de telescoop. En om dit te vieren, zo vertelt zijn dochter, nodigde haar vader, die destijds directeur was van het National Astronomy and Ionosphere Center, dat Arecibo beheerde, meer dan 200 mensen uit voor een ceremonie in het observatorium, gepland voor 16 november van dat jaar. Een paar maanden voor de ceremonie was Frank Drake begonnen met het ontwerpen van het bericht.

Drake had er al eerder een gemaakt; hij had in 1961 een 551-bits binair bericht opgesteld, gewoon voor de lol, en het naar het handjevol mensen gestuurd dat een historische bijeenkomst in dat jaar bijwoonde, over de zoektocht buitenaardse intelligentie. De boodschap bevatte, na rangschikking, een afbeelding met een mens, ons zonnestelsel en zuurstof- en koolstofatomen. Maar slechts één van de ontvangers, ingenieur en technologiemagnaat Bernard Oliver, wist hoe hij het moest decoderen. (Oliver informeerde Drake met een eigen binair antwoord: een gecodeerde afbeelding van een martiniglas, compleet met een olijf.) Voor het Arecibo-bericht construeerde Drake zijn raster als het product van twee priemgetallen, een rechthoek van 23 bij 73, voor een totaal van 1.679 bits. Het was lastig, vertelt Drake’s dochter, om iemand te zoeken die mee wilde werken, maar die vond Drake uiteindelijk in de persoon van Richard Isaacman, een gepensioneerd NASA–ngenieur, en afgesturdeerd aan Cornell, net als Drake zelf.