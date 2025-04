Met New Horizons is de eerste Lyman-alphakaart van het Melkwegstelsel gemaakt

door

Sterrenkundigen zijn er in geslaagd om met de New Horizons ruimteverkenner van de NASA de eerste Lyman-alphakaart van ons eigen Melkwegstelsel te maken. Normaal gesproken nemen sterrenkundigen die specifieke straling waar bij ver verwijderde sterrenstelsel uit de begintijd van het heelal, maar ook de Melkweg straalt dat licht uit. New Horizons was ooit gebouwd om een bezoek te brengen aan Pluto en daarna aan een object uit de Kuipergordel aan de rand van het zonnestelsel (dat werd Arrokoth), maar hij is nu zo ver buiten het zonnestelsel dat hij in staat is de zwakke Lyman-alphastraling waar te nemen. Dat deden ze met het Alice instrument aan boord van New Horizons, een spectrograaf die in het verre ultraviolet kan kijken.

The Lyα Sky as Observed by New Horizons at 57 au • IOPscience https://t.co/LH9vPoCdT2 pic.twitter.com/Ahsm4O5iKd — Nirmata (@En_formare) April 28, 2025

De ruimteverkenner staat op dit moment op 61 AE afstand, da’s 61 keer de afstand aarde-zon (149 miljoen km), maar de waarnemingen dateren uit de tijd dat de afstand nog 57 AE was, ∼8,4 miljard km. Het Lyα gas dat met Alice is waargenomen bevindt zich vermoedelijk in de hete schil van de lokale bel waarin het zonnestelsel zich bevindt. Men denkt dat die schil vol zit met heet waterstofgas, dat de Lyα kan produceren. Verder blijkt uit de waarnemingen dat het zonnestelsel zelf niet omgeven is door een ‘muur’ van waterstof, zoals eerder werd gedacht.

Meer over de Lyman-alphastraling van het Melkwegstelsel is te vinden in het vakartikel van G. Randall Gladstone et al, The Lyα Sky as Observed by New Horizons at 57 au, The Astronomical Journal (2025).

Bron: Phys.org.