Boeing’s Starliner capsule is geland in New Mexico na ingekorte testvlucht

De onbemande CST-100 Starliner is vanmiddag om 14.58 uur Nederlandse tijd geland met drie grote parachutes in de woestijn bij White Sands Space Harbor in New Mexico. Hij keerde terug van een driedaagse vlucht, die zes dagen korter was dan eigenlijk de bedoeling was. De bedoeling van de Orbital Flight Test (OFT) was dat de Starliner eigenlijk aan het internationale ruimtestation ISS zou worden gekoppeld, maar vanwege problemen met de interne klok ná de lancering afgelopen vrijdag was die koppeling van de baan. Hieronder van de videobeelden van de landing.

Boeing gaat nu de capsule onderzoeken om te kijken waarom het niet gelukt is om het ISS te bereiken. Het is nog onduidelijk of er bij een volgende test van de Starliner astronauten aan boord mogen gaan. Hieronder een tweet van de NASA over de landing.

LANDING CONFIRMED The #Starliner spacecraft safely touched down at 7:58am ET at @WSMissileRange in New Mexico with a bulleye landing. This marks the 1st time an American-made, human-rated capsule has landed on land. Watch our live coverage: https://t.co/MAYPLDF7R7 pic.twitter.com/66owuQDsVB — NASA (@NASA) December 22, 2019

