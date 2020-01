Mogelijk draait er nóg een planeet om Proxima Centauri

door

Dat er om Proxima Centauri, de ster die met een afstand van 4,24 lichtjaar het dichtst bij de aarde staat[ ], een planeet draait is bekend sinds augustus 2016. Toen werd namelijk Proxima centauri b ontdekt, de planeet die minstens 1,3 keer zo zwaar als de aarde is en die zich verried doordat z’n massa zorgt voor een verandering van de radiële snelheid van de rode dwergster Proxima Centauri. Deze week werd bekend dat er mogelijk nóg een planeet om de ster draait, Proxima Centauri c. Mario Damasso en z’n collega’s hebben de gegevens van de ster verzamelt met ALMA en Gaia bestudeerd. Ook nu ging het om de gegevens van de periodieke veranderingen in de radiële snelheid van Proxima Centauri, de beweging van ons af en naar ons toe.

Uit die gegevens blijkt dat er mogelijk nog een tweede planeet om de ster draait en wel met een periode van 5,2 jaar. Het zou gaan om een ‘superaarde’, een planeet die minstens 5,8 (+/- 1,9) keer zo zwaar als de aarde is, lager dan de massa van de planeten Uranus en Neptunus. De planeet zou op een afstand van 1,5 AE van de ster staan, da’s anderhalf keer de afstand tussen aarde en zon (1 AE=149 miljoen km). En da’s best vreemd, want van superaardes was altijd het idee dat die ontstaan in de buurt van de ‘sneeuwlijn’, de afstand tot een ster waar water over gaat in vast ijs. Die 1,5 AE is verder dan de sneeuwlijn van Proxima Centauri. Dat de tweede planeet bij Proxima Centauri bestaat staat nog niet vast, een bevestiging door een onafhankelijk instrument moet nog volgen. Het is overigens niet voor het eerst dat gesproken wordt over een tweede exoplaneet bij Proxima Centauri – zie ook deze en deze Astroblogs.

Oh, hieronder een filmpje over hoe het wiebelen van sterren ons kan vertellen dat er planeten aanwezig zijn, zonder dat we die planeten zelf kunnen zien.

