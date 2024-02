Nabije super-Aarde ontdekt in de leefbare zone rondom zijn ster: TOI-715 b

door

Sterrenkundigen hebben een ‘super-Aarde’ ontdekt, een planeet die anderhalf keer zo groot als de Aarde is, en die draait in een baan gelegen binnen de leefbare zone om een rode dwergster die maar 137 lichtjaar van ons vandaan staat, in het zuidelijke sterrenbeeld Vliegende Vis. De planeet heet TOI-715 b (dat staat voor TESS Object of Interest). Hij is ontdekt met NASA’s TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) satelliet, die kijkt naar periodieke dipjes in de lichtcurve van sterren, dipjes die er op kunnen wijzen dat er gezien vanaf de aarde een planeet voor de ster langs schuift. Bij de rode dwerg TOI-715 (spectraaltype M4) werden die ’transities’ ook gezien met TESS, twee keer zelfs, niet alleen van TOI-715 b, maar vermoedelijk ook van een andere planeet in het systeem, voorlopig TIC 271971130.02, die ongeveer zo groot als de aarde is, maar nog niet bevestigd. Het bestaan van TOI-715 b is wel bevestigd, o.a. met de SPECULOOS en TRAPPIST telescopen. De leefbare zone is de afstand tot de ster waar het warm genoeg is om water in vloeibare toestand te laten bestaan. Sterren als TOI-715 zijn een stuk koeler dan de zon, dus hun leefbare zone is veel kleiner dan die van de zon. TOI-715 b draait in slechts 19,3 dagen één keer om de ster. TOI-715 b heeft een massa die drie keer zo groot is als die van de aarde. Zijn afstand tot de ster is 12,5 miljoen km (0,083 AE).

First up, the big question: is this planet in the radius valley or not? Well… maybe. Because we aren’t really sure about the location of the M-dwarf radius valley just yet. In fact, TOI-715 b is exactly in between two versions of the M-dwarf radius valley! 2/n pic.twitter.com/9Xtm5hC06O — Dr George Dransfield (she/her) (@ExoDransfield) May 12, 2023

Meer informatie over de ontdekking is te vinden in het vakartikel van Georgina Dransfield et al (University of Birmingham), “A 1.55 R ⊕ habitable-zone planet hosted by TOI-715, an M4 star near the ecliptic South Pole,” in Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

