Chocolade vanille-ijs… of toch niet?

door

Zeg nou zelf, het is toch net een overheerlijk ijsje van chocolade en vanille, wat je hierboven op de foto ziet? Maar je voelt ‘m al aankomen, het is geen ijs… tenminste, geen ijsje uit de winkel. Het is een deel van de ijskap van de Noordpool van Mars, gefotografeerd met de High Resolution Stereo Camera (HRSC) aan boord van de Europese Mars Express ruimteverkenner. De foto is niet nieuw, want hij is al in 2006 gefotografeerd, een strook met afwisselend donkerrode, bruine en okerkleurige depressies. De ESA kwam er deze week mee op de proppen, zie de bron. Hieronder zie je de Noordpool van Mars en de strook die met de HRSC is gefotografeerd, op 16 november 2006 tijdens de 3670e omloop om precies te zijn.

De polen van Mars zijn bedekt met op elkaar gestapelde lagen ijs van vooral waterijs, die het hele jaar door onder invloed van de zon subtiel in omvang en samenstelling verschuiven. Tijdens de winter op Mars daalt de temperatuur onder de -125 graden Celsius en begint kooldioxide uit de atomsfeer neer te slaan en gaat zich opbouwen als ijs, waardoor een dunnere extra laag van enkele meters dik ontstaat, bovenop het waterijs. Zo’n 30 procent van de kooldioxide uit de atmosfeer van Mars is dan omgezet in een tijdelijke ijslaag. Tussen het witte ijs komen de donkere troggen tevoorschijn van stof van Mars. Voor de liefhebbers: hier is een 3D-versie van de foto. Bron: ESO.