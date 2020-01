Er lijken meer vreemde objecten om Sagittarius A* te draaien, het superzware zwarte gat van de Melkweg

door

Het blijkt dat er rondom het superzware zwarte gat Sagittarius A* (kortweg Sgr A* ), gelegen in het midden van ons Melkwegstelsel, meer vreemde objecten draaien – mogelijk wijzend op een nieuwe klasse van objecten. We kenden al de mysterieuze objecten genaamd G1 (ontdekt 2005) en G2 (2012), maar een team van sterrenkundigen van de Universiteit van Californië in Los Angeles (UCLA) met onder andere de bekende Andrea Ghez, heeft nu meerdere van dat soort vreemde objecten geïdentificeerd, genaamd G3 t/m G6. Kenmerk van deze G-objecten: ze zien er gasachtig uit, maar gedragen zich als sterren. Ze ogen meestal compact als ze nog ver van Sgr A* verwijderd zijn, maar worden uitgerekt wanneer hun omloopbanen hen in de buurt van het zwarte gat voeren, waar ze kennelijk door de getijdewerking van het zwarte gat hun buitenste schil verliezen. Er is wel een verschil tussen de eerste G’s en de laatste vier G’s: hun omloopbanen om Sgr A* zijn verschillend. Alle omloopbanen om Sgr A* duren tussen 100 en 1000 jaar.

Ghez et al denken dat alle objecten dubbelsterren zijn, die onder invloed van het zwarte gat samengesmolten zijn. Ze zijn daarom ongeven door een enorm gasomhulsel, zoals ze eerder al van G2 dachten. Hoe dergelijke samensmeltingen reageren op een superzwaar zwart gat is anders dan als er een enkele ster langs vliegt en dat zal het gedrag van de G-objecten verklaren, denken ze. In het geval van G2 is waargenomen dat diens gasomhulsel bij de passage flink werd uiteengerekt, maar dat een stofschil daarbinnen compact bleef. In Nature verscheen deze week een artikel over de vreemde G-objecten. Bron: Phys.org.