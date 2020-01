Voorstel in Amerikaans Congres om bemande Marsreis te prioriteren bóven bemande Maanreis

door

Het wetenschappelijk comité van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden – onderdeel van het Congres, waar ook de Senaat toe behoort – heeft een concept-wet in de maak, die probeert om een bemande Marsreis te prioriteren bóven een bemande reis naar de maan. Het gaat om de wet genaamd H.R. 5666, voorgesteld door de Republikeinse afgevaardigde Kendra Horn (D-Oklahoma), die probeert om een bemande reis naar de maan vooral voor te stellen als een tussendoel, eentje die moet passen in het hogere doel van een bemande reis naar Mars. Maart vorige jaar riep Vice President Micke Pence dat de NASA moet proberen om al in 2024 mensen op de maan te krijgen, een streven dat met missie Artemis-3 zou moeten worden uitgevoerd. Maar deze nieuwe wet, die nog door het Congres moet worden aangenomen, stelt de planning bij: eerst een bemande reis naar de maan in 2028, daarna eentje in 2033 naar Mars.

De ‘lunar Gateway’, die bij de afdalingen op de maan een rol zou moeten krijgen, zou met deze wet ook een nieuwe sbestemming krijgen: een “Gateway to Mars”. De NASA heeft onlangs aan commerciële bedrijven gevraagd om met voorstellen te komen voor maanlanders, die vanuit die lunar gateway met astronauten aan boord zouden kunnen afdalen naar de maan. De NASA zou die landers dan ‘huren’. Maar ook daar zou deze wet, áls ‘ie wordt aangenomen, een stokje voor steken. De NASA moet namelijk volledig eigenaar zijn van die lander, dus niet alleen de huurder ervan. Ook zou de lander integraal onderdeel moeten worden van een ‘Exploration Upper Stage-enhanced Space Launch System‘, ook wel bekend als SLS Block 1B – iets waar eerder Boeing ook al voorstellen voor heeft gedaan. H.R.5666 probeert de bemande maanmissies tot een minimum te beperken en alles in het werk te zetten om de bemande reizen naar Mars mogelijk te maken. Noiu maar afwachten of de wet wordt aangenomen. Bron: Spacenews.