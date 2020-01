Nieuwe zonnetelescoop biedt ongeëvenaarde blik op de zon

De onlangs in gebruik genomen Daniel K. Inouye Solar Telescope, een nieuwe grote zonnetelescoop (4 meter doorsnede) op de top van de berg Haleakala op het eiland Maui op Hawaï, heeft spectaculaire opnames gemaakt van het oppervlak van de zon. De foto’s laten de granulae op het zonsoppervlak in ongeëvenaarde details zien. Die granulae zijn bubbels van plasma, kokende bellen in de fotosfeer (het zichtbare oppervlak) van de zon, met een celachtige structuur.

Eén zo’n bel is net zo groot als de staat Texas, da’s pakweg 1000 km doorsnede. Door transport door convectie komen die bubbels in een tijdsbestek van enkele minuten continu naar boven en zakken ze weer naar beneden, zoals borrelend kokend water.

Hieronder een tweet met een prachtige video van de kolkende granulae.

This is the sharpest movie of the Sun ever made. Even at this fine resolution, the scale is enormous; each plasma cell here is about the size of Texas. https://t.co/0G1VI3hrhi via @NatSolarObs pic.twitter.com/JYSDw1Grx6

