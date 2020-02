SETI kondigt groots all-sky survey project aan op AAAS congres

Op de jaarlijkse conferentie van de American Association for the Advancement of Science, het AAAS 2020, werd door SETI aangekondigd dat hun astronomen voor de eerste keer het gehele hemelgewelf gaan scannen op zoek naar tekenen van buitenaards leven. Bij deze onderneming zijn 28 grote radiotelescopen betrokken en het is een samenwerkingsverband van Seti met VLA, Very Large Array observatory te New Mexico. Het grote project is een van de aanstaande Seti (Search for Extraterrestrial Intelligence) initiatieven die op het AAAS, gehouden van 13 t/m 16 februari j.l. in Seattle, bekend werd gemaakt. Seti emeritus-onderzoeker Jill Tarter sprak over een ander groot project, ‘Panoseti’, momenteel in ontwikkeling bij Seti welke een deel van de hemelkoepel gaat scannen.

Deze ongekend grote jacht op ET is een samenwerking tussen het met privaat geld gefinancierde Seti Institute en het VLA*, een van ‘s werelds meest krachtige radiotelescopen. Het verkrijgen van realtime toegang tot alle gegevens die door VLA zijn verzameld, wordt beschouwd als een enorme stap vooruit voor astronomen die op buitenaardse levensvormen jagen en tevens een indicatie dat het veld ‘mainstream’ is geworden. Normale astronomie-operaties zullen doorgaan in de VLA, die te zien was in de film ‘Contact’ uit 1997, maar onder de nieuwe regeling zullen alle gegevens worden gedupliceerd en worden gevoed via een speciale supercomputer die naar signalen van buitenaardse technologie zoekt.

“Bepalen of we alleen zijn in het universum als technologisch capabel leven is een van de meest dwingende vragen in de wetenschap, en onze telescopen kunnen een belangrijke rol spelen bij het beantwoorden ervan, ” zei Tony Beasley, directeur van het National Radio Astronomy Observatory dat de VLA runt. De eerste fase van het project, het installeren van nieuwe kabels, werd gefinancierd door John Giannandrea, een senior Apple-directeur c.q. beheerder van het Seti Institute, en Carol Giannandrea.

Panoseti, James Webb Telescope (JWT)

Jill Tarter gaf updates over ‘Panoseti’, een voorgesteld observatorium, waarvan een prototype in ontwikkeling is, om continu ook een groot deel van de hemelkoepel te kunnen scannen. Als financiering is gewaarborgd, bestaat Panoseti uit twee geodetische koepels bedekt met lenzen van een halve meter, waardoor het lijkt op een gigantisch paar insectenogen. “De mogelijkheid om tegelijkertijd een enorme uitgestrektheid van de hemel te bekijken, zou het uniek geschikt maken voor het detecteren van voorbijgaande signalen, zoals de flits van een verre krachtige laser,” aldus Tarter. Tarter zei dat het veld het afgelopen decennium een boost had gekregen door de ontdekking dat ongeveer een vijfde van de sterren planeten herbergt in de ‘bewoonbare zone’ (eng. Goldilocks zone of ‘habitable zone’). “Nu dat er misschien meer bewoonbaar ‘real estate’ is dan we ooit hadden gedacht … lijkt het deze volgende vraag over intelligent leven realistischer te maken,” aldus Tarter.

Victoria Meadows, hoofd onderzoeker van Nasa’s Virtual Planetary Laboratory van de University of Washington, gaf een beschrijving van geplande observatie sessies met de James Webb Telescoop. De JWT wordt in 2021 gelanceerd naar de ruimte. Drie planeten die rond het Trappist-1 stersysteem in het sterrenbeeld Aquarius cirkelen staan hoog op de lijst voor de NASA onderzoekers. Computer modellen suggereren dat het Trappist-1 system een veelbelovende kandidaat is voor het vinden van exoplaneten met een atmosfeer en temperaturen die vloeibaar water aan het oppervlak mogelijk maken, een belangrijke voorwaarde om leven, zoals wij dat kennen, te ondersteunen.” Met de JWT kunnen we bepalen of deze exoplaneten een atmosfeer bezitten gelijkend op die van de Aarde of Venus. We krijgen nu een eerste echte mogelijkheid te zoeken naar gassen afgegeven door ‘leven’ op exoplaneten. In feite gaan we nu de ‘neefjes’ van de Aarde onderzoeken,” aldus Meadows.

Ook werden op de AAAS conferentie de resultaten van het onderzoek van het Breakthrough Listen project bekend gemaakt. Het bleef stil. Er zijn geen ‘alien’ transmissies gedetecteerd tot nu toe. Bronnen; The Guardian, SETI, Breakthrough Listen Initiative