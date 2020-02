Voorspelling is dat Betelgeuze rond 21 februari z’n minimum bereikt

door

Nog nooit heeft de lichtsterkte van één ster zo in de belangstelling gestaan als die van Betelgeuze de laatste maanden. De rode superreus in Orion heeft op dit moment een lichtsterkte die slechts 36% is van z’n normale lichtsterkte (rond +1,7m momenteel). Grote vraag die iedereen bezighoudt: staat ‘ie op uitbarsten als een heuse supernova, hetgeen ‘m met een afstand van 643 lichtjaar tot de aarde zal doen veranderen in een heldere vuurtoren, vergelijkbaar met de volle maan? Of is dit een tijdelijke inzinking en keert z’n normale lichtsterkte weer terug? De meeste sterrenkundigen zijn van mening dat het laatste het geval is en dat we een explosie pas ergens in de komende periode van 100.000 jaar kunnen verwachten. De sterrenkundige Edward Guinan (Universiteit van Villanova) heeft berekeningen gedaan, waaruit blijkt dat Betelgeuze rond 21 februari (+/- 7 dagen) z’n minimum zal bereiken en dat ‘ie daarna weer zal toenemen in lichtkracht. Hij baseert zich daarbij op de reguliere veranderlijkheid van betelgeuze, die een dominante periode van 430 dagen kent. Naast die periode kent de superreus nog meer periodes, zoals eentje van 6,06 jaar en 1083 dagen. De veranderlijkheid ontstaat door het krimpen en uitzetten van de buitenlagen. Recent is uit opnames gemaakt met het SPHERE instrument van ESO’s Very Large Telescope (VLT) in Chili dat Betelgeuze ook van vorm is veranderd, hetgeen wellicht te maken heeft met stof dat de ster heeft uitgestoten, zoals silicium en aluminium. Het zou ook kunnen zijn dat er enorme ‘zonnevlekken’ op het oppervlak van Betelgeuze zijn, die minder licht geven (zoals ook bij gewone zonnevlekken het geval is).

Hierboven een tweet met een grafiek, waarin de lichtsterkte van betelgeuze te zien is, inclusief een voorspelling voor de komende tijd. Bron: AstroBob.