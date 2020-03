Curiosity maakt nieuwe panorama selfie van de Greenheugh rots

door

NASA’s Curiosity Mars-rover vestigde onlangs een record voor het steilste terrein dat het ooit heeft beklommen, dit betrof het ‘Greenheugh-Pediment’, een brede rots die bovenop een heuvel ligt. En voordat Curiosity dat deed, nam de rover een selfie waarop hij de omgeving aan de voet van Greenheugh op beeld zette.

Bovenaan ligt het afbrokkelende Greenheugh Pediment, waar Curiosity naartoeklom na de selfie. Voor de Curiosity ligt een gat dat door de rover geboord is waar het een monster nam van een vast gesteente genaamd “Hutton”. De hele selfie is een panorama van 360 graden aan elkaar gemonteerd afbeeldingen, 86 in totaal, die naar de aarde zijn doorgestuurd. De selfie legt de rover vast op ongeveer 3,4 m onder het punt waar hij op het afbrokkelende Greenheugh klom.

De rover bereikte uiteindelijk de top van de helling op 6 maart (de 2696ste Martiaanse dag, of sol, van de missie). Er waren drie ritten nodig om de heuvel te beklimmen, waarvan bij de tweede de rover 31 graden kantelde – de meeste die de rover ooit op Mars heeft gekanteld en net aan voor het kantelrecord van de nu inactieve Opportunity rover welke in 2016 32 graden kantelde. De Curiosity nam deze selfie op 26 februari 2020 (Sol 2687).

Sinds 2012 is de rover op Mars en sinds 2014 rolt Curiosity Mount Sharp op, een berg van 5 km hoog in het centrum van Gale Crater. Rover-bestuurders in het Jet Propulsion Laboratory van NASA in Californië brengen elke rit zorgvuldig in kaart om er zeker van te zijn dat Curiosity veilig is. De rover loopt nooit het risico zo ver te kantelen dat hij zou omvallen – Curiosity’s wielsysteem maakt het mogelijk om veilig tot 45 graden te kantelen – maar bezorgen de rover veel wielspin. Bron: Phys.org / NASA,JPL