Komeet Atlas (C/2019 Y4) valt ècht uit elkaar

Ergens iets over lezen of iets zelf constateren, dat is toch een verschilletje. Bij het bewerken van mijn opnames van komeet Atlas (C/2019 Y4) zie ik vaag maar toch overtuigend dat de kern uiteen is gevallen in twee delen.

De komeet desintegreert bij zijn duikvlucht richting de Zon. Dááag Atlas…

Kortom, het gebeurt: Oeps, komeet Y4 ATLAS lijkt uiteen te vallen!