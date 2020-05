NASA’s nieuwe ruimtetelescoop wordt vernoemd naar ‘Moeder van Hubble’

door

De NASA heeft deze week bekendgemaakt dat z’n Wide Field Infrared Survey Telescope (WFIRST) vernoemd gaat worden naar Nancy Grace Roman (16 mei 1925 – 25 december 2018), de eerste hoofd-sterrenkundige die de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie heeft gehad. De ruimtetelecoop, die ergens halverwege de jaren twintig moet worden gelanceerd, zal daarom de Nancy Grace Roman Space Telescope (kortweg Roman Space Telescope, RST) gaan heten. Roman stond bij de NASA aan de wieg bij vele ruimtetelescopen. Zo heeft zij onder andere de realisatie van de Hubble Space Telescope (HST) mogelijk gemaakt. Zij wordt daarom ook wel de ‘Moeder van Hubble’ genoemd.

Nancy Roman was tijdens haar carrière ook een actief spreker op congressen en events en een activist voor meer vrouwen in de wetenschap. Ze was een van de weinige vrouwen bij de NASA en de enige vrouw daar met een leidinggevende functie. Met de naar haar vernoemde ruimtetelescoop, waarvan de financiering overigens nog niet rond is, wil men het heelal in het infrarood gaan bestuderen. De RST heeft dezelfde gevoeligheid en resolutie als de HST, maar z’n beeldveld is veel groter: één foto van de IR-telescoop is ongeveer honderd keer zo groot als een foto die Hubble maakt, dus veel meer objecten kunnen tegelijk worden bekeken. Bron: NASA/Hubble.