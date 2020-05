OSIRIS-REx gaat op 20 oktober monsters verzamelen van planetoïde Bennu

door

De NASA heeft de datum vastgesteld waarop de ruimteverkenner OSIRIS-REx monsters gaat verzamelen van het oppervlak van planetoïde Bennu. Dat zal gebeuren op dinsdag 20 oktober. OSIRIS-REx (dat staat voor de Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer – een hele mondvol) draait al sinds december 2018 rondjes om de kleine planetoïde. Bennu is vermoedelijk een ongerepte planetoïde, waarvan de opbouw en samenstelling sinds de eerste tien miljoen jaar van het bestaan van het zonnestelsel niet veranderd zijn. Door onderzoek aan Bennu, onder andere door die monsters naar de aarde terug te brengen, hopen de wetenschappers meer te weten te komen over die allervroegste geschiedenis van het zonnestelsel. OSIRIS-REx zal de monsters gaan verzamelen op een plek op Bennu die Nightingale heet, het primaire landingsdoel. Mocht die plek door omstandigheden toch niet geschikt zijn, dan heeft men nog een reservedoel, de lokatie genaamd Osprey. In de video hieronder zie je hoe OSIRIS-REx op 20 oktober af zal dalen tot vlak boven het oppervlak van Bennu en dan met TAGSAM (Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism), da’s een soort van stofzuiger, monsters zal verzamelen. Dat duurt niet meer dan vijf seconden – woehaha, the five seconds of terror.

Mocht de verzameling van monsters succesvol zijn dan zal geen tweede landing worden ondernomen. Mocht dat echter niet het geval zijn dan kan een tweede poging worden ondernomen en eventueel zelfs een derde als ook die tweede mislukt. Half juni 2021 zal OSIRIS-REx Bennu verlaten en weer terug naar de aarde vliegen. Op 24 september 2023 zal ‘ie daar aankomen en dan zal de kleine capsule met de verzamelde monsters op aarde per parachute landen.

Bron: Universe Today.