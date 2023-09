Capsule van Osiris-Rex met ruimtegruis van planetoïde Bennu succesvol gedropt in Utah

door

Na een missie die zeven jaar geduurd heeft en waarbij een afstand van 7,1 miljard km werd afgelegd heeft NASA’s Osiris-Rex ruimtevaartuig eind deze middag succesvol een capsule op aarde gedropt met aan boord pakweg 250 gram (± 100 gram) aan ruimtegruis dat het vaartuig verzameld heeft op het oppervlak van de planetoïde Bennu. Osiris-Rex zelf bleef in de ruimte en is inmiddels onderweg naar een nieuw avontuur bij de planetoïde Apophis, maar toen Osiris-Rex zo’n 100.000 km van de aarde verwijderd was maakte de capsule zich los en die heeft na een reis door de atmosfeer en daarna een afdaling per parachute een zachte landing gemaakt in de woestijn van Utah, vier uur na het loskoppelen van Osiris-Rex.

After a journey of nearly 3.9 billion miles, the #OSIRISREx asteroid sample return capsule is back on Earth. Teams perform the initial safety assessment—the first persons to come into contact with this hardware since it was on the other side of the solar system. pic.twitter.com/KVDWiovago — NASA (@NASA) September 24, 2023

Mission Recovery Operations liet weten dat de landing succesvol was verlopen en dat de capsule nog intact was. Binnen twee uur werd de capsule en z’n kostbare inhoud met een helikopter gebracht naar een clean room van het Defense Department’s Utah Test and Training Range. Dat gruis van Bennu, dat naar schatting zo’n 4,5 miljard jaar oud is (en daarmee ouder dan de aarde), gaan ze nu onderzoeken. Dat zal gebeuren op NASA’s Johnson Space Center in Houston, Texas, waar het morgen (25 september) heen zal worden gebracht. De NASA is van plan om op 11 oktober de eerste bevindingen van het onderzoek naar buiten te brengen. Hieronder beelden van de vlucht van de capsule door de atmosfeer.

Bron: Phys.org.

