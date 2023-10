Monsters van planetoïde Bennu meegebracht door OSIRIS-REx bevatten koolstof en water

NASA’s OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security – Regolith Explorer) heeft een paar jaar terug vanaf het oppervlak van de planetoïde Bennu monsters verzameld en die heeft ‘ie op 24 september j.l. via een capsule netjes in de woestijn in Utah gedropt. De NASA heeft die monsters vervolgens naar een laboratorium van het Johnson Space Center in Houston gebracht en daar is het onderzocht. Eerste onderzoek heeft laten zien dat de monsters veel koolstof en water bevatten. De bedoeling was dat OSIRIS-REx 60 gram aan monsters zou meenemen van de 4,5 miljard jaar oude planetoïde, maar dat werd uiteindelijk meer, naar schatting zo’n 250 gram. De gevonden combinatie van koolstof en water voedt de theorie dat het leven hier op aarde, dat ook op koolstof is gebaseerd, hier mogelijk is gemaakt door ingrediënten noodzakelijk voor het ontstaan van leven, die op aarde zijn gebracht door kometen en planetoïden, die hier zijn neergestort.

More carbon than expected and an abundance of water were found in the 4.5-billion-year-old asteroid sample returned to Earth by #OSIRISREx. The two combined could mean that the building blocks for life on Earth might be locked in these rocks: https://t.co/IY6QfXXqeT pic.twitter.com/olxjDQG6bm

— NASA (@NASA) October 11, 2023