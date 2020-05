Volg hier woensdagavond live de lancering van SpaceX Demonstration Mission 2

door

Op woensdag 27 mei om 22:33 uur Nederlandse tijd is het zo ver, dan wordt de Crew Dragon gelanceerd voor SpaceX Demonstration Mission 2. Aan boord: Bob Behnken en Doug Hurley, lees deze blog van Angela van Oosterom voor de details. Saillant feit: Hurley was de piloot van de Atlantis tijdens missie STS-135, de allerlaatste missie met een Spaceshuttle in juli 2011. Hij was dus de laatste van de generatie der Spaceshuttles en is nu de eerste van de commerciële ruimtevluchten, waarmee voor het eerst weer Amerikanen vanaf Amerikaans grondgebied de ruimte in gaan. De lancering zal morgenavond live te volgen zijn op onderstaand scherm. En let op: 23 minuten ná de lancering vliegt de Crew Dragon ook over West-Europa en kunnen we ‘m ook in Nederland en België over zien komen! Dus niet voor de buis blijven hangen, maar na de lancering gelijjk naar buiten.

